عقب حالة من الغضب الشديد في السعودية... كشف حقيقة تفريغ الروضة الشريفة للاعبي الهلال

ونفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ما تم تداوله بهذا الشأن، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الدخول للروضة الشريفة لأداء صلاة النوافل يتم بعد أداء فروض الصلوات المكتوبة عن طريق دخول المصليين في أفواج منفصلة، بمعدل ربع ساعة لكل فوج.
في سابقة خطيرة ومؤلمة حصلت فجر اليوم..— تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) December 30, 2017
إخراج جميع المصلين والزوّار من الروضة الشريفة وباب السلام المؤدي الى قبر النبيﷺ وصاحبَيه.. وتفريغه تماماً للاعبي نادي الهلال.
مما أدى الى زحام شديد وانتظار طويل للزوار الذين أبدوا امتعاضهم وغضبهم الشديد من هذه المهزلة التي لم تحدث سابقا قط! pic.twitter.com/2iFJNI3nYN
وأوضحت الهيئة أن لاعبي الهلال دخلوا الروضة مثل غيرهم من الزائرين، مطالبة بضرورة الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.
تصرح وكالة الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_النبوي أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم تفريغ #الروضة_الشريفة ومنطقة السلام على الرسول ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما للاعبي فريق الهلال السعودي أثناء زيارتهم للمسجد النبوي غير صحيح…— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 29, 2017
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