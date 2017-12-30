عقب حالة من الغضب الشديد في السعودية... كشف حقيقة تفريغ الروضة الشريفة للاعبي الهلال

انتشرت حالة من الغضب داخل الأوساط السعودية، بسبب ما تم تداوله بشأن تفريغ منطقة الروضة الشريفة في الحرم النبوي، من أجل لاعبي فريق الهلال.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER صحيفة: السعودية تترقب 10 تغيرات كبرى في 2018

ونشرت إحدى التغريدات تؤكد حدوث الأمر غير المسبوق، ما تسبب في حالة ازدحام كبيرة داخل المسجد النبوي وغضب المصليين.

ونفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ما تم تداوله بهذا الشأن، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الدخول للروضة الشريفة لأداء صلاة النوافل يتم بعد أداء فروض الصلوات المكتوبة عن طريق دخول المصليين في أفواج منفصلة، بمعدل ربع ساعة لكل فوج.

في سابقة خطيرة ومؤلمة حصلت فجر اليوم..

إخراج جميع المصلين والزوّار من الروضة الشريفة وباب السلام المؤدي الى قبر النبيﷺ وصاحبَيه.. وتفريغه تماماً للاعبي نادي الهلال.

مما أدى الى زحام شديد وانتظار طويل للزوار الذين أبدوا امتعاضهم وغضبهم الشديد من هذه المهزلة التي لم تحدث سابقا قط! pic.twitter.com/2iFJNI3nYN — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) December 30, 2017

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وأوضحت الهيئة أن لاعبي الهلال دخلوا الروضة مثل غيرهم من الزائرين، مطالبة بضرورة الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.

تصرح وكالة الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_النبوي أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم تفريغ #الروضة_الشريفة ومنطقة السلام على الرسول ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما للاعبي فريق الهلال السعودي أثناء زيارتهم للمسجد النبوي غير صحيح… — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 29, 2017

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