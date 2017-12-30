الكشف عن تكتيكات جديدة لتنظيم "داعش"

شرع تنظيم "داعش" الإرهابي إلى تكتيك جديد في العراق، حيث تحول إلى حرب العصابات.

© AFP 2017/ AHMAD ABDO واشنطن تكشف خطط التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في العام المقبل

وحسب موقع " لينتا رو " نقلا عن قناة " Directorate 4 " على موقع "تيلغرام" فإن مسلحي التنظيم يقومون بشن هجمات على الطرق والقرى في المناطق الوسطى والشرقية من العراق بدون هدف الاستيلاء على تلك المناطق.

وطرح الموقع مثالا على التكتيك الجديد، حيث قام مسلحو التنظيم الإرهابي بالهجوم على قواعد تمركز القوات العراقية في محافظة كركوك. وقد نصب المسلحون كمينا على الطريق، وهاجموا بشكل مفاجأ موكب للقوات العراقية. ونتيجة لذلك، قتل العديد من المسؤولين العسكريين والحكوميين الرفيعي المستوى، فضلا عن أكثر من 20 جنديا.

كان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي تحرير قضاء الحويجة بالكامل، وجبال حمرين ومكحول، وانتهاء العمليات العسكرية غرب كركوك.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش المختلفة على كافة الجبهات، بحثا عن مطلوبين وعناصر "داعش" الهاربة من العدالة، ولقطع الطريق على عودة عناصر إرهابية أو اندساسها وسط المدنيين.

وكانت قوات الحشد الشعبي عثرت على عدة مقابر جماعية وأنفاق وغرف ضيافة تابعة لعناصر "داعش" في الحويجة والجبال المحيطة بعد أيام من إعلان النصر النهائي على التنظيم في أنحاء البلاد في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.