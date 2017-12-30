قوات الرئيس هادي تسيطر على منطقة اليتمة بمحافظة الجوف اليمنية الحدودية

تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي ضد جماعة أنصار الله "الحوثيون" من السيطرة على منطقة مهمة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وأكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن "الجيش اليمني تمكن، عقب معارك عنيفة مع مسلحي الحوثي، من استعادة السيطرة على منطقة اليتمة، التي تعد مركز تجمع للحوثيين في مديرية خب والشعف".

وأضاف المصدر أن "طيران التحالف ساند الجيش اليمني خلال معارك السيطرة على اليتمة، حيث استهدف بغارات مواقع وآليات لمسلحي أنصار الله، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب معدات عسكرية".

وكان الجيش اليمني، الموالي لهادي، أعلن الخميس الماضي، استعادته للسيطرة على مناطق واسعة في محافظة الجوف، موضحا عبر موقعه "26 سبتمبر. نت" أنه "سيطر على 17 كيلومترا في مديرية خب، والشعف، شمال شرق الجوف، اللتان تعدان أكبر مديريات المحافظة الحدودية مع السعودية".

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس هادي، المدعومة من التحالف منذ 26 آذار/مارس 2015، وبين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.