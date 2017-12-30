رسالة من الملك سلمان إلى الرئيس السيسي

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر، في مواجهة الإرهاب.

وحمل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة، رسالة العاهل السعودي إلى السيسي، خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، لوسائل الإعلام المصرية: أن آل شيخ نقل للرئيس السيسي رسالة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي أكدت على قوة وتميز علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين، وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات".

وخلال اللقاء قدم المسؤول السعودي تعازي المملكة في ضحايا الهجوم الذي تعرضت له كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، يوم الجمعة.

وأسفر الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة خمسة آخرون، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

وشهد اللقاء إجراء مباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة، بجانب مناقشة إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية المشتركة.