الاتحاد الدولي للشطرنج: نجاح بطولة الشطرنج في السعودية غير مسبوق

وأكد ماكروبلس أن هذا النجاح الكبير غير مسبوق في بطولات الشطرنج العالمية، حسب واس.
وقال:"هذه البطولة نجحت قبل أن تبدأ من خلال الاهتمام والدعم والتخطيط الكبير المسبق من الهيئة العامة للرياضة في المملكة".
وحسم لقب منافسات الشطرنج السريع بالفاصلة من قبل الهندي أناند فنسيوانتان بعد أن تغلب على منافسه الروسي فيدوساف فلاديمير، حسب واس.
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي أن خسارة بطل العالم النرويجي ماغنوسكارلسون لا تعتبر مفاجأة بسبب وجود منافسين أقوياء وأذكياء.
وقال إن سيدات اللعبة قدمن مستويات متميز، حيث نجحت الصينية جو وان جون في تحقيق اللقب بكل جدارة.
وقدم اليوناني جورجيوس ماكروبلس شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على اهتمامه وحرصه بهذه البطولة وبإقامتها في المملكة العربية السعودية، حسب واس.
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