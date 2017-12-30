فيديو... مقتل شرطي في هجوم بسلطنة عمان

أكدت شرطة سلطنة عمان، مقتل أحد رجالها طعنا بسكين، في هجوم بأحد مراكز التسوق، في العاصمة مسقط.

وقالت الشرطة، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "بالإشارة إلى مقاطع الفيديو والصور، التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط، تؤكد الشرطة وقوع الجريمة، كما تؤكد إلقاء القبض على المتهم، والقضية قيد الإجراءات".

وأضافت الشرطة "الوسيلة المستخدمة في الجريمة، هي السلاح الأبيض (سكين)، وليس كما يتداول أنها بطلقٍ ناري، ونتج عن الهجوم، وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين. كما تهيب الشرطة، بعدم تداول الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الجريمة".

حادث قتل في سيتي سنتر مسقط pic.twitter.com/6zXnCBuqyK — نورا خالد الخالدي (@norakhaldy) December 30, 2017

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ونشر الحساب تغريدة ثالثة، تنعي فيها أجهزة الأمن الشرطي القتيل.

بالإشارة إلى مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جريمة قتل في مجمع سيتي سنتر مسقط تؤكد الشرطة وقوع الجريمة كما تؤكد إلقاء القبض على المتهم والقضية قيد الإجراءات. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 30, 2017

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ولم تتضح إلى الآن دوافع الجاني، إلى أن الشرطة أكدت أنه يحمل وثيقة تشير لكونه مختل عقليا.

تنعي شرطة عمان السلطانية وفاة أحد أفرادها اليوم أثناء تأديته واجب العمل، وإذ نرجو من الله أن يتغمد روحه مع الشهداء والصِدّقين، كما يتقدم جميع منتسبي جهاز الشرطة بأحر التعازي لأسرة الفقيد داعين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 30, 2017

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