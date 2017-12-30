مقتل 4 مواطنين بغارة شنتها طائرات التحالف في اليمن

قُتل 4 يمنيين بغارة شنها طيران التحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم السبت، على محافظة الحديدة غرب اليمن.

© AP Photo/ Hani Mohammed حكومة اليمن تشكك في تضخيم عدد قتلى هجوم جوي للتحالف في تعز

صنعاء — سبوتنيك . وأبلغ مصدر طبي في محافظة الحديدة، وكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن مساء اليوم، غارة على سيارة في مدخل مديرية الجراحي، أدت إلى مقتل 4 كانوا على متنها واحتراقها بالكامل.

وتأتي الغارة بعد ساعات من مقتل 10 نساء بغارة جوية للتحالف على مزرعة شرق منطقة قطابة في مديرية الخوخة.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس هادي، المدعومة من التحالف منذ 26 آذار/ مارس 2015، وبين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "حركة أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.