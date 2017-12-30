الجيش الليبي: ضحايا انفجار الألغام في بنغازي خلال 2017 بلغ 197 شخصا

أعلن آمر فصيل الهندسة العسكرية التابعة لقوات الجيش الليبي، عبد السلام المسماري، مقتل 197، بينهم عسكريين ومدنيين خلال العام 2017.

بنغازي- سبوتنيك. وقد قتل ال197 عسكري ومدني جراء انفجار الألغام الأرضية في مدينة بنغازي.

وأشار المسماري إلى أن سبعة خبراء من الهندسة العسكرية تعرضوا لإصابات خطيرة خلال محاولتهم تفكيك ألغام.

وقال المسماري، إن "عدد قتلى خبراء صنف الهندسة العسكرية لعام 2017 ،وصل إلى 27 خبيرا، قتلوا أثناء تفكيك الالغام في بنغازي، بعد تحرير تلك المناطق من الجماعات المسلحة".

وأشار المسماري إلى أن هناك "سبعة خبراء تعرضوا الى اصابات خطيرة 2017".

وأضاف المسماري أن المدنيين وعددهم 170 شخصا جميعهم لقوا حذفهم في 4 مناطق وهي منطقة القوارشة وقنفوذة وسوق الحوت ومنطقة الصابري".

© Sputnik. Andrey Stenin ليبيا تحتاج أسبوعا لإصلاح خط أنابيب بعد تفجيره وأكد آمر صنف الهندسة العسكرية أن "القيادة العامة للجيش الليبي أصدرت تعليمات للبدا بحملة توعوية لنشر ملصقات وإرشادات، في المناطق التي حررها الجيش الليبي من تنظيم داعش".

وقال المسماري إن "كميات الألغام كثيرة، فاقصي عبوة وصلت 40 كيلوغراما، وأقل عبوة تبلغ 700 غرام من مادة (تي إن تي) و(الفسفور الأبيض) ومادة السنتكس، والبارود الأسود السلطاني، ومواد كيميائية كثيرة جميعها مواد خطيرة تؤدى بحياة الانسان".

ولا تزال مدينة بنغازي ، تعاني من وجود الألغام والمفخخات التي قامت بزرعها تلك الجماعات المتطرفة ، وذلك رغم تحرير تلك المناطق.

وتتمركز وحدة متخصصة من صنف الهندسة العسكرية التابع للجيش الليبي، في تلك المناطق، تقوم يومياً بعمليات مسح لكشف الألغام، ويعاني المهندسون من قلة الإمكانيات وعدم اهتمام المجتمع الدولي بنزع الألغام في هذه المناطق.