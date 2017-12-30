بغداد تستكمل استعداداتها للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية

أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، عن تزيين عدد كبير من الشوارع، والساحات العامة، ونصب أشجار الميلاد في عدد من مناطق العاصمة استعدادا للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية 2018.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin عودة الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة بعد 7 سنوات من الحرب في سوريا

بغداد — سبوتنيك . وذكرت الأمانة، وهي دائرة تعني بالإدارة والإشراف على البنى التحتية لمحافظة بغداد، في بيان أنها "شارفت على إكمال استعداداتها لاستقبال المحتفلين بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية عبر إقامة عدة فعاليات ترفيهية، منها نصب شجرة الميلاد في عدد من الساحات والتقاطعات وداخل المتنزهات الكبيرة، لا سيما متنزه الزوراء الذي سيضم أكبر شجرة ميلاد".

وأشار البيان إلى أن "الدوائر البلدية قامت بتزيين عدد كبير من الشوارع الرئيسية، والساحات العامة، وتهيئة المستلزمات لإقامة احتفالية مصغرة، تتضمن إطلاق الألعاب النارية وتوزيع الهدايا على المواطنين في ليلة رأس السنة".

وأضاف أن "الدوائر البلدية نظمت زيارات لعدد من الكنائس والأديرة لتقديم التهاني وباقات بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

وسيكون ذلك هو أول احتفال بالعام الجديد في العراق يعقب إعلان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أوائل الشهر الجاري، الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش المحظور في روسيا وعدة دول) وإنهاء احتلاله لمساحات واسعة من الأراضي العراقية الذي بدأ في 2014.