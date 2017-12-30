القوات العراقية تدمر معمل للتفخيخ شمالي بعقوبة

صرح قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم السبت، عن تدمير معمل للتفخيخ تابع لتنظيم "داعش" في حاوي العظيم شمال بعقوبة.

وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية من الجيش نفذت عملية تمشيط واسعة في حاوي العظيم (77 كم شمال بعقوبة) ونجحت بضبط معمل للتفخيخ وصنع العبوات الناسفة تابع لتنظيم "داعش" وتم تدميره بالحال، فيما تم تدمير احدى المركبات التي كانت تستخدم من قبل التنظيم في التنقل".

وأضاف العزاوي، إن "العملية جرت بدعم وغطاء من قبل طيران الجيش".

وكانت الأجهزة الأمنية في ديالى ضبطت العديد من معامل التفخيخ في مناطق تنشط بها خلايا "داعش" ضمن حدود المحافظة خلال الأشهر الماضية.

وانهارت الخلافة التي أعلنها تنظيم "داعش" بشكل فعلي في يوليو/ تموز عندما طردت القوات العراقية التنظيم من الموصل التي كانت معقله الرئيس في العراق بعد معركة صعبة دامت 9 أشهر.