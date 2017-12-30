الجيش الإسرائيلي: الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تستخدم أسلحة إيرانية

اتهم الجيش الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة باستخدام أسلحة إيرانية، وذلك بعد اعتراض منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لصاروخين وسقوط ثالث داخل مستوطنة ناحال عوز شرق قطاع غزة، أمس الجمعة.

القدس — سبوتنيك. وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي أدرعي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "لقد أطلقت هذه القذائف منظمة إرهابية استخدمت أسلحة إيرانية منتظمة".

وتابع، "لقد تم يوم أمس إطلاق قذائف صاروخية باتّجاه بلدات غلاف غزة بتزامن مع حفل إحياء يوم ميلاد الجندي أورون شؤول المُحتجزَة جثّته في قطاع غزة، الأمر الّذي يخالف تمامًا معايير الأخلاق والإنسانية".

ووقعت اشتباكات شرق قطاع غزة أمس الجمعة، أصيب إثرها 50 شابا برصاص الجيش الإسرائيلي بينهم 4 حالات خطرة، فيما أصيب 120 آخرون بالاختناق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني فإن "أكثر من 243 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات الجمعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 133 إصابة في الضفة المحتلة، منها 4 بالرصاص الحي، و45 بالرصاص المطاطي".

وتخطت الاحتجاجات والمواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي الجمعة الرابعة على التوالي منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارته إليها بدلا عن تل أبيب.