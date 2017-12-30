مركز المصالحة الروسي: ارتفاع بنسبة 50% في قوافل المساعدات الأممية إلى مناطق خفض التصعيد

أعلن مركز المصالحة السورية الروسي، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قوافل الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية التي دخلت إلى مناطق خفض التصعيد في سوريا بنسبة 50 بالمئة خلال الربع الرابع للعام 2017.

© Sputnik. Maxim Blinov مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في حميميم يحقق نجاحا في سوريا

حميميم — سبوتنيك . وقال تقرير للمركز، "ارتفع عدد قوافل الأمم المتحدة التي توصل المساعدات الإنسانية إلى مناطق خفض التصعيد بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة بالربع الثالث من 2017".

وتابع التقرير أن "مقدار المساعدات الإنسانية التي جرى تسليمها زاد بنسبة 31 بالمئة ليصل لأكثر من 7000 طن".

وأعلن المركز الروسي أن البنية التحتية للمنشآت ذات الأهمية الاجتماعية في سوريا أعيد تأهيلها خلال العام 2017.

وأوضح في البيان أنه "نتيجة للعمل المشترك من جانب المركز الروسي للمصالحة وقيادات المحافظات السورية، تمت إعادة تأهيل 88 مؤسسة طبية، و178 مدرسة، و35 روضة أطفال، و152 منشأة مياه وكهرباء".

وتابع أن "النشاطات اللاحقة من جانب المركز للأطراف المتواجهة ستسعى للتوصل لتسوية سياسية للأزمة وتوفير المساعدة لكل السوريين".