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23:04 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    مساعدات انسانية روسية سورية مشتركة في ريف حمص الغربي

    مركز المصالحة الروسي: ارتفاع بنسبة 50% في قوافل المساعدات الأممية إلى مناطق خفض التصعيد

    © Sputnik.
    العالم العربي
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    أعلن مركز المصالحة السورية الروسي، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قوافل الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية التي دخلت إلى مناطق خفض التصعيد في سوريا بنسبة 50 بالمئة خلال الربع الرابع للعام 2017.

    البروفة العامة للعرض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ 71 لعيد النصر، في القاعدة العسكرية حميميم في سوريا.
    © Sputnik. Maxim Blinov
    مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في حميميم يحقق نجاحا في سوريا
    حميميم — سبوتنيك. وقال تقرير للمركز، "ارتفع عدد قوافل الأمم المتحدة التي توصل المساعدات الإنسانية إلى مناطق خفض التصعيد بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة بالربع الثالث من 2017".

    وتابع التقرير أن "مقدار المساعدات الإنسانية التي جرى تسليمها زاد بنسبة 31 بالمئة ليصل لأكثر من 7000 طن".

    وأعلن المركز الروسي أن البنية التحتية للمنشآت ذات الأهمية الاجتماعية في سوريا أعيد تأهيلها خلال العام 2017.

    وأوضح في البيان أنه "نتيجة للعمل المشترك من جانب المركز الروسي للمصالحة وقيادات المحافظات السورية، تمت إعادة تأهيل 88 مؤسسة طبية، و178 مدرسة، و35 روضة أطفال، و152 منشأة مياه وكهرباء".

    وتابع أن "النشاطات اللاحقة من جانب المركز للأطراف المتواجهة ستسعى للتوصل لتسوية سياسية للأزمة وتوفير المساعدة لكل السوريين".

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    أخبار مناطق خفض التصعيد في سوريا, تقديم المساعدات إلى مناطق خفض التصعيد, مركز المصالحة الروسي, سوريا
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