الأمن العراقي: مقتل 17 من عناصر داعش في الموصل

بغداد —سبوتنيك. وأعلنت قيادة عمليات الأمن بمحافظة نينوى العراقية، اليوم السبت 30 ديسمبر/ كانون الأول، عن قتل 17 من داعش وتدمير أوكارهم في الجزر الوسطية لنهر دجلة في الموصل.

وقالت قيادة العمليات في بيان صحفي إنه "بإشراف مباشر من اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى، وبإسناد من قوات التحالف، تم مهاجمة وكر لتنظيم داعش".

وأضافت "قتل 17 من داعش، وتدمير أوكارهم في الجزر الوسطية لنهر دجلة بين قريتي البوسيف جنوب الموصل وقرية الشمسيات جنوب شرق المدينة".

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وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أوائل ديسمبر/ كانون الأول، إتمام الانتصار على تنظيم داعش في العراق، وإنهاء احتلاله لأجزاء كبيرة من الأراضي العراقية منذ 2014.