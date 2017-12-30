وزير الدفاع الإسرائيلي: الكهرباء متوفرة لقادة حماس 24 ساعة و6 ساعات لأهالي غزة

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قادة حركة حماس، بأنهم أصبحوا وكلاء لإيران والشيعة في قطاع غزة.

القدس —سبوتنيك. وأشار أفيغدور أن التدخل الإيراني في قطاع غزة سيعمل على هدمه بالكامل ووقف أي استثمار فيه على حد قوله.

وقال ليبرمان: "بعد أن نجحت إيران في هدم اليمن، السودان، لبنان وسوريا بالكامل فبدأت تفعل الشيء نفسه بالضبط في قطاع غزة".

وأضاف ليبرمان: "قادة النظام في طهران لا يهمهم الواقع المأساوي في غزة ولا مستقبل أطفالها، كل ما يهمهم هو الفكر المتطرف والمسّ بدولة إسرائيل بأكبر قدر ممكن".

© AP Photo/ Bilal Hussein زيارة الرجل الثاني في "حماس".. الكشف عن تدبيرات خفية ضد إسرائيل وتابع بالقول: "بعد وصول إيران إلى غزة لن تكون هناك أية دولة مستعدة للاستثمار فيها".

وأفاد ليبرمان "علينا أن نفهم أن يحيى السنوار وغيره وصالح العاروري قد أصبحوا وكلاء مبيعات للشيعة ولإيران داخل قطاع غزة، أنهم يخدمون المصالح الإيرانية ومصالح الحرس الثوري".

وتابع بالقول: "صالح العاروري يعيش تحت رعاية حزب الله في لبنان ويسافر إلى جميع أرجاء العالم، ويقيم في فنادق فخمة، ومن ناحيته لا يمكنه الحصول على راتب أو ظروف عمل افصل من التي يتمتع بها اليوم. أنه لا يمثل سكان قطاع غزة، أنهم لا يعنون له شيئا".

كما أضاف ليبرمان "اليوم لـ مروان عيسى ويحيى السنوار التيار الكهربائي متوفر طوال 24 ساعة في اليوم بينما 99 % من سكان قطاع غزة التيار الكهربائي متوفر بمعدل 4-6 ساعات في اليوم، اقترح التفكير في أطفالكم ومستقبلكم ومارسوا الضغط على قادة حماس".

وختم ليبرمان قائلاً: "حاليا الوضع أشبه برحلة الى لا مكان إذا غيرتم التوجه فصدقوني إنكم ستبنون مستقبلا افضل لأبنائكم.. مارسوا الضغط على قيادة حماس".



