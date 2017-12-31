مروحيات أمريكية تنقل مجموعة من "داعش" إلى جهة مجهولة في سوريا

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المروحيات الأمريكية أقدمت مساء أمس السبت، على نقل مجموعات من عناصر تنظيم "داعش الإرهابي" إلى جهة مجهولة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار سياسات واشنطن الداعمة للتنظيم الإرهابي.

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis وسائل إعلام: مروحيات أمريكية تجلي عددا من قادة "داعش" في سوريا

ونقلت الوكالة، عن مصادر أهلية في ريف الحسكة، قولهم إن التحالف الدولي قام بنقل مجموعات إرهابية من مخيم السد في الريف الجنوبي، إلى جهة مجهولة، على متن حوامات عسكرية ، أقلعت من محيط سد الباسل جنوب الحسكة.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه المجموعة الإرهابية التي نقلت من المخيم هي نفسها التي نقلها التحالف الدولي في وقت سابق من ريف دير الزور الشرقي وتحديدا من قرى الشعيطات.

وأشارت "سانا"، إلى أن عددا من المروحيات الأمريكية، قدمت الأربعاء الماضي، من الريف الشمالي لدير الزور، وحلقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين، وهبطت قرب سد الباسل، جنوب مدينة الحسكة، وعلى متنها عدد من عناصر تنظيم "داعش الإرهابي"، الذين لجأوا في وقت سابق إلى مجموعات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من واشنطن.

ونفذت مروحيات أمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري هبوطا بظروف مشابهة بالقرب من سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها 47 متزعماً من إرهابي "داعش" فروا أمام ضربات الجيش العربي السوري وتم نقل المصابين منهم لتلقي العلاج عبر منظمة "أطباء بلا حدود".

وكان مركز التنسيق الروسي في حميميم أكد في السادس عشر من الشهر الجاري أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن لا يزال يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا، وأن المدربين العسكريين الأمريكيين يقومون بإنشاء وحدات عسكرية جديدة تحت مسمى "الجيش السوري الجديد" بالقرب من مخيم للاجئين في مدينة الحسكة وذلك من مجموعات منشقة عن الإرهابيين.