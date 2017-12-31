السعودية تدفع 60 مليون دولار للأمير هاري لهذا السبب

كشف تقارير بريطانية، اليوم الأحد، 31 ديسمبر/كانون الأول، أن السعودية دفعت للأمير هاري وعروسه ميغان ماركل 60 مليون دولار أمريكي.

© AFP 2017/ Vaughn Ridley/Getty Images North America اليوم الذي حدده القصر الملكي لزواج الأمير هاري

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا بان أرابيا إنكوايرار"، فقد كشف القصر الملكي في بريطانيا، أن السعودية دفعت للأمير هاري وعروسه ميغان ماركل 60 مليون دولار مقابل قضائهما شهر العسل في مدينة جدة بعد زواجهما المقرر في مايو/ أيار المقبل، وذلك على الرغم من حالة التقشف التي تشهدها السعودية والتي تعتبر الأقسى في تاريخ المملكة، والتي جاءت بالتزامن مع هبوط أسعار النفط منذ أكثر من عامين.

وقالت الصحيفة الإماراتية، باللغة الإنجليزية، إن استضافة الأمير هاري وزوجته لقضاء شهر العسل في مدينة جدة يأتي أيضاً من أجل الترويج للمملكة على أن "أبوابها مفتوحة" ومن أجل استقطاب السياح.

وتقول المصادر، التي نقل عنها الموقع، إن خطة قضاء شهر العسل للأمير هاري، والتي لم يتم الإعلان عنها رسمياً حتى اللحظة، تتضمن قصّ شريط رالي الشاحنات العملاقة بمدينة جدة، وافتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم "هوترز" الأمريكية الشهيرة بمدينة الرياض، مؤكدة أن الخطوة السعودية تأتي في إطار "الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما تأتي ضمن دعم التحول الاقتصادي وتنشيط صناعة السياحة في السعودية.