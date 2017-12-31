ارتفاع حصيلة هجوم "داعش" جنوبي صلاح الدين إلى 4 قتلى و9 جرحى

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الحشد الشعبي، اليوم الأحد، أن "هجوما شنه تنظيم "داعش" الإجرامي، على منطقة الفرحاتية في قضاء بلد، جنوبي صلاح الدين أسفر عن مقتل وإصابة 13 مدنيا".

وأضاف الموقع أن "عناصر داعش الإجرامية شنت هجوما بعد منتصف الليل استهدف مدنيين في منطقة الفرحاتية، قناة 10، شمالي قضاء بلد، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة".

© AP Photo/ Felipe Dana الأمن العراقي: مقتل 17 من عناصر داعش في الموصل

ولفت الموقع إلى أن عناصر داعش "استخدمت أسلحة الخفيفة، وزرعت عبوات ناسفة قبل انسحابها"، متابعا "القوات الأمنية تبسط سيطرتها على المنطقة المذكورة بعد اشتباك مع الإرهابيين".

وتواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في جميع أنحاء البلاد.

كان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي أعلن، في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، انتهاء العمليات العسكرية ضد الإرهاب والانتصار بشكل نهائي على "داعش"، بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب ضده في أنحاء شاسعة من شمال ووسط وغرب البلاد.