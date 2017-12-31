رسالة "عسكرية" سودانية تطمئن بن سلمان

أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، تمسك بلاده بموقفه الثابت تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، والدفاع عن المقدسات.

© REUTERS/ SAUDI-HAJ/MILITARY PARADE أول قرار لابن سلمان بعد اجتماع أركان جيوش قطر وتركيا والسودان

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الأحد، 31 ديسمبر/كانون الأول، أن وزير الدفاع السوداني عقد جلسة مباحثات بمكتبه في الخرطوم مع الفريق طيار ركن محمد عبد الله العايش مساعد وزير الدفاع السعودي والوفد المرافق له، مؤكدة الجلسة تناولت مجمل قضايا الراهن العسكري والأمني في المنطقة، ومناقشة التدابير المطلوبة للتعاطي مع الأحداث وما يستجد من مواقف بالقدر الذي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت الوكالة، عن وزير الدفاع السوداني، تأكيدة على تمسك السودان بموقفه الثابت تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، والدفاع عن المقدسات والذود عن الحرمين الشريفين الذي يمثل واجبا وفرض عين على كل مسلم.

وتأتي المباحثات العسكرية السودانية ـ السعودية، عقب أيام من زيارة وُصفت بـ "التاريخية" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية بين الخرطوم وأنقرة، من بينها منح جزيرة سواكن القريبة من السعودية، للسلطات التركية لإعادة تنميتها.