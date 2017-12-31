مفاجآت و توقعات صادمة عن سوريا في 2018

.وتوقع بأن وفد سعودي سوف يطلب المجيء إلى دمشق ولكن لن تتم الأمور. وأن السفارات ستفتح أبوابها وشركات كبرى تدخل إلى سوريا و الازدهار مقبل
وقال إن شبه انتفاضة جديدة سوف تحاول أن تبصر النور ولكنها سوف تفشل لأنها ليست محقة وليست طبيعية و سرعان ما تنتهي وستعود سوريا إلى عرين الوطن تدريجيا.
وأضاف: "اللتنحي لا يعني التخلي وصندوق الاقتراع هو الحكم". و 2018 سيكون مرحلة من الحداد العام و مرحلة أخرى من حداد لمجلس الشعب والأزمة السورية سوف تنتهي وسيتم بسط السيطرة على جميع الأراضي السورية.
تفجيرات ودماء أبرياء تسيل-
إدلب: نار آتون ومن لا يسلم نفسه لن يبقى على قيد الحياة-
عفو عام شامل قريبا جدا في سوريا-
حلب تكون بوابة الشرق و هي ستكون القوة العظمى بوجه الجميع و خاصة بوجه تركيا ومنعها من التمدد إلى الداخل السوري-
الدولة العثمانية إلى زوال
الاحتلال التركي في سوريا يضرب مثله مثل أي إرهاب و سوف تشتعل الحدود-
توسيع كبير للموانئ ليقدر على استيعاب البواخر الكبرى-
الوضع الاقتصادي جيد جدا في النصف الثاني من عام 2018-
زيادة على الرواتب تفوق 50%-
بالنسبة للسياحة: الفنادق ممتلئة في القسم الثاني من عام 2018-
التجارة العربية تعود والعملة تعود الى التوازن-
انهيار حاد بالدولار عالمياً-
الليرة السورية تعود إلى عز مجدها وحتى لو صدرت ورقة ال 5000 ليرة لا تخافوا و هي لتسهيل الأمور فقط-
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)