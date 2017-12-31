مفاجآت و توقعات صادمة عن سوريا في 2018

أطل متخصص الأبراج اللبناني اللبناني، مايك فغالي عبر قناة "سما الفضائية" ليعلن أبرز توقعاته للعالم الغربي والعربي بشكل عام و لسوريا بشكل خاص، وكان أبرز ما توقعه لسوريا:

.وتوقع بأن وفد سعودي سوف يطلب المجيء إلى دمشق ولكن لن تتم الأمور. وأن السفارات ستفتح أبوابها وشركات كبرى تدخل إلى سوريا و الازدهار مقبل

وقال إن شبه انتفاضة جديدة سوف تحاول أن تبصر النور ولكنها سوف تفشل لأنها ليست محقة وليست طبيعية و سرعان ما تنتهي وستعود سوريا إلى عرين الوطن تدريجيا.

وأضاف: "اللتنحي لا يعني التخلي وصندوق الاقتراع هو الحكم". و 2018 سيكون مرحلة من الحداد العام و مرحلة أخرى من حداد لمجلس الشعب والأزمة السورية سوف تنتهي وسيتم بسط السيطرة على جميع الأراضي السورية.

© Sputnik. Morad Saeed قائد ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يستعيد قرية تل مرق في ريف إدلب الجنوبي

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