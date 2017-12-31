مسلحو "أنصار الله "يستعيدون السيطرة على موقع استراتيجي جنوبي اليمن

استعاد مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" السيطرة على موقع استراتيجي في محافظة لحج جنوب اليمن، بعد نحو شهر من سيطرة قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي عليه.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحي أنصار الله سيطروا اليوم، على جبل القرن الاستراتيجي في منطقة الجوازعة بمديرية القبيطة اثر معارك سقط خلالها نحو 12 قتيلاً وجريحاً".

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يواصلون، عقب سيطرتهم على القرن، قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع لقوات الرئيس هادي في جبلي الحصن والنبات ووادي شعب، تمهيداً لتنفيذ هجوم على تلك المواقع والسيطرة عليها، بعد تمركزها في جبل الركيزة الهام خاصة أنها لا تفصلها عن غرب محافظة عدن جنوب اليمن سوى 100 كيلومتر.