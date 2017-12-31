قوات الحشد العشائري العراقية تقتل 5 انتحاريين وتفجر مفخخة غرب الأنبار

أعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، اليوم الأحد، عن مقتل خمسة انتحاريين وتفجير عجلة مفخخة جنوب شرق قضاء القائم غرب محافظة الأنبار كبرى المحافظات العراقية.

© AFP 2017/ Ahmad al-Rubaye قطعات الجيش العراقي تحرر 10 قرى وتطهر 7 آلاف كلم مربع في محافظة الأنبار

بغداد — سبوتنيك. وقالت قيادة العمليات، في بيان، إن "قوة من دوريات الصحراء التابعة لحشد حديثة والقوات الأمنية تمكنوا من القيام بعملية نوعية في منطقة الظايع جنوب شرق القائم [300كم غرب الرمادي]".

وأضاف البيان، أن "القوة تمكنت من قتل خمسة انتحاريين وتفجير عجلة مفخخة وتدمير عجلة أخرى تحمل عتادا للتنظيم الإرهابي".

يذكر أن القوات الأمنية تسيطر على المناطق المحررة غربي الأنبار، فيما تواصل تلك القوات تطهير المناطق الصحراوية بدءا من شمال غرب راوه وصولا إلى شمال غرب القائم وجنوب شرق القائم وحتى الرطبة.

وكانت البادية أو صحراء الجزيرة التي تصل بين قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، وقضاء الحضر في جنوب الموصل بمحافظة نينوى، وحديثة وراوة والقائم بمحافظة الأنبار آخر مناطق تواجد عسكري لداعش الإرهابي في العراق، وهي مساحات صحراوية شاسعة وسط البلاد.

واحتل "داعش" مساحات واسعة من العراق وسوريا في 2014، معلنا من الموصل، خلال خطبة لزعيمه أبو بكر البغدادي، قيام "خلافة إسلامية".