البنتاغون يدعو قطر لتخفيف التوتر في منطقة الخليج

أجرى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اتصالا هاتفيا بنظيره القطري خالد بن محمد العطية، تناولا خلاله شؤون المنطقة وخاصة الخليج، وذلك بحسب ما قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

وذكرت الوزارة في بيان لها أن ماتيس هنأ وزير الدفاع القطري بتوليه منصب نائب رئيس الوزراء، مؤكدا التزامه بتعزيز الشراكة مع احتفاظه بواجباته كوزير للدفاع.

كما أكد الوزير على أهمية تهدئة التوترات حتى يتمكن جميع الشركاء في الخليج من تركيز الجهود المشتركة على هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي والتهديد الذي تفرضه إيران على المنطقة.