وزير الصحة السعودي "يعتذر" بعد توجيه بن سلمان (صور وفيديو)

قدم وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أمس السبت، اعتذاره للمواطنين، في بيان رسمي، بتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان.

وكشفت صحيفة "سبق" السعودية، أن الوزير توفيق الربيعة، قدم اعتذاره، لعدم قدرته على مقابلة جميع المواطنين أثناء زيارته لمنطقة الحدود الشمالية يوم الخميس الماضي، مؤكدة أن بيان الاعتذار، "جاء بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

وأضافت الصحيفة، أنه "بعد أن كشفت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة كيف ظلت خطابات المواطنين معلقة بأيديهم في أعقاب دعوتهم للقاء وزير الصحة إبان زيارته لعرعر الأسبوع الماضي، ليصطدموا لاحقاً بإلغاء لقائهم مع الوزير، جاء التوجيه الحازم بالاعتذار"، وهو ما أعلنته الوزارة أمس السبت على لسان وزيرها، الذي عبّر عن اعتذاره الشديد، لعدم قدرته على مقابلة جميع المواطنين أثناء زيارته للحدود الشمالية يوم الخميس الماضي، حيث كان في طور الانتقال إلى موقع آخر لافتتاح مشروع صحي يخدم المنطقة.

وقال الربيعة: "أشكر كل المواطنين الذين قابلتهم في عرعر على صراحتهم بنقل همومهم، وأعتذر للبقية الذين لم أتمكن من مقابلتهم وسنهتم بشكاويهم وهموهم"، مضيفاً أن منطقة الحدود الشمالية تشهد تقدما ملحوظا في الخدمات الصحية، حيث تم خلال عام 2017 افتتاح مركز للقلب أجريت فيه 110 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 1300 عملية قسطرة قلبية.