قرقاش: ذلك أهم درس أدركته الإمارات في 2017

رصد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، ما وصفه بأهم درس أدركته الإمارات في عام 2017.

© AFP 2017/ Karim Sahib الإمارات...2017 عام الذكاء الصناعي والتطور التكنولوجي وأزمة الخليج

وقال قرقاش في تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر: "لعل أهم دروس ٢٠١٧ مواجهة الأزمات لا التصالح معها، فإدارة التحديات، صغيرة أم كبيرة، يؤجلها ويعقدها ولا يحلها، الطريق مازال طويلا أمام الخيار العربي لتحقيق أهداف الاستقرار والتنمية ولكن المؤشرات مشجعة، وعلينا أن نثابر".

وتابع قائلا "أمام نظام دولي متقلب وقيادة كونية متذبذة وتغّول إقليمي غير مسبوق يبدو الخيار العربي واعدا، لتكن السنة القادمة سنة التضامن والتواصل العربي، لنبني هذه الجسور ونحن نرى تصدع الرهانات الإقليمية أمامنا".

راهن البعض على نموذج إقليمي طائفي نجده يتصدّع أمامنا والبعض الآخر على ظاهرة صوتية متلونة، آن الأوان أن يكون الرهان عربي وأسسه السيادة والإستقرار والتنمية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 31, 2017

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وألمح قرقاش إلى أزمة احتجاجات إيران، قائلا "راهن البعض على نموذج إقليمي طائفي نجده يتصدّع أمامنا والبعض الآخر على ظاهرة صوتية متلونة"، مضيفا "آن الأوان أن يكون الرهان عربي وأسسه السيادة والإستقرار والتنمية".