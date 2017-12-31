قرقاش: ذلك أهم درس أدركته الإمارات في 2017

وتابع قائلا "أمام نظام دولي متقلب وقيادة كونية متذبذة وتغّول إقليمي غير مسبوق يبدو الخيار العربي واعدا، لتكن السنة القادمة سنة التضامن والتواصل العربي، لنبني هذه الجسور ونحن نرى تصدع الرهانات الإقليمية أمامنا".
راهن البعض على نموذج إقليمي طائفي نجده يتصدّع أمامنا والبعض الآخر على ظاهرة صوتية متلونة، آن الأوان أن يكون الرهان عربي وأسسه السيادة والإستقرار والتنمية.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 31, 2017
وألمح قرقاش إلى أزمة احتجاجات إيران، قائلا "راهن البعض على نموذج إقليمي طائفي نجده يتصدّع أمامنا والبعض الآخر على ظاهرة صوتية متلونة"، مضيفا "آن الأوان أن يكون الرهان عربي وأسسه السيادة والإستقرار والتنمية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)