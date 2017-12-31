المجلس المركزي الفلسطيني يعقد اجتماعا تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لفلسطين"

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد دورته الثامنة والعشرين بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله يومي 14 و 15 كانون الثاني/ ينايرتحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

© REUTERS/ Mussa Qawasma الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 243 فلسطينيا بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة

رام الله — سبوتنيك . وقال الزعنون، في بيان مقتضب اليوم الأحد تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، إن الدورة القادمة للمجلس المركزي ستنعقد في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة بعد الإعلان الأمريكي العدواني على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولته المستقلة.

وأضاف الزعنون إن المجلس المركزي في هذه الدورة بصدد إجراء مراجعة شاملة للمرحلة السابقة بكافة جوانبها والبحث في استراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني. لافتاً إلى أنه سيقوم بتوجيه الدعوات الرسمية لكافة أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني خلال اليومين المقبلين بمن فيهم أعضاء حركة "حماس"، كما سيتم توجيه دعوة رسمية لـ"حركة الجهاد الإسلامي".