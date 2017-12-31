نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال ومقتل أحد أفراد حراسته

نجا محافظ تعز القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عبده الجندي، من محاولة اغتيال، اليوم الأحد 31 ديسمبر / كانون الأول، فيما قُتل أحد أفراد حراسته، وأصيب آخران.