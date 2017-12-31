مقتل وإصابة 14 شخصا بغارة لـ"التحالف العربي" على ميدي اليمنية

أعلن مصدر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بغارة لـ"التحالف العربي" على مديرية ميدي اليمنية على الحدود مع السعودية.

© REUTERS/ FAWAZ SALMAN قصص مأساوية لأطفال داخل عنبر مستشفى في اليمن

صنعاء — سبوتنيك . سقط 14 يمنيا بين قتيل وجريح بقصف طيران "التحالف العربي" منطقة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقال مصدر محلي في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، "إن طيران التحالف شن مساء اليوم الأحد، غارة على منطقة الجعدة في مديرية ميدي الحدودية مع قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، خلفت 4 قتلى و10 مصابين بجروح متفاوتة".

وفي سياق متصل بالأوضاع في اليمن، استعاد مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليوم، السيطرة على موقع استراتيجي في محافظة لحج جنوب اليمن، بعد نحو شهر من سيطرة قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي عليه.

وقال مصدر عسكري في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحي أنصار الله سيطروا اليوم، على جبل القرن الاستراتيجي في منطقة الجوازعة بمديرية القبيطة اثر معارك سقط خلالها نحو 12 قتيلا وجريحا".

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يواصلون، عقب سيطرتهم على القرن، قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع لقوات الرئيس هادي في جبلي الحصن والنبات ووادي شعب، تمهيدا لتنفيذ هجوم على تلك المواقع والسيطرة عليها، بعد تمركزها في جبل الركيزة الهام خاصة أنها لا تفصلها عن غرب محافظة عدن جنوب اليمن سوى 100 كيلومتر.