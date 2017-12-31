البابا فرنسيس يصلي من أجل ضحايا هجوم كنيسة مارمينا

صلى البابا فرانسيس، اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول، من أجل ضحايا الهجومين الإرهابيين وقعا في مصر قبل يومين.

© Sputnik. Sergei Guneev الرئاسة المصرية عن هجوم مارمينا: محاولات الإرهاب اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين

وذكرت وكالة "رويترز" أن البابا عبر عن تعاطفه مع أقباط مصر الذين تعرضوا لهجومين استهدفا كنيسة ومتجرا، يوم الجمعة 29 ديسمبر/ كانون الأول، وصلى من أجل أن "يهدي" الله "قلوب" مرتكبي أعمال العنف.

وصلى البابا من أجل ضحايا الهجومين على الأقباط في القاهرة، حيث قتل مسلح 11 شخصا على الأقل يوم الجمعة، في هجومين أحدهما على كنيسة للأقباط الأرثوذكس والثاني على متجر يملكه مسيحي قبل إصابة المسلح وإلقاء القبض عليه.

وتمنى البابا نهاية عام مسالمة لكل الناس.