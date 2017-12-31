الرئيس الفلسطيني: القدس عاصمة فلسطين للأبد مهما حاولت إسرائيل تغيير التاريخ والجغرافيا

وقال الرئيس الفلسطينى اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول: "القدس عاصمة فلسطين للأبد مهما حاولت إسرائيل تغيير التاريخ والجغرافيا"، حسب وفا.

وأضاف: "هذه الثورة التي أطلقها إخوانكم قادة هذه الحركة ومؤسسوها وعشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، هؤلاء أصحاب الفضل في أن تبقى ثورتنا إلى يومنا هذا قائمة تسير سيرا قويا متينا من أجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها الأبدية".

وأعرب أبو مازن عن أمله بأن يكون 2018 عام الاستقلال، حسب وفا.

© AFP 2017/ THOMAS COEX 120 ألف عامل في إسرائيل يضخون ملياري دولار في اقتصاد فلسطين

وشدد الرئيس على أن القدس ستبقى عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، رغم كل محاولات تغيير مجرى التاريخ والجغرافيا..ليقولوا إنها عاصمة للآخرين.

وحضر مراسم إيقاد شعلة الانطلاقة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، والمجلس الثوري، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الفصائل، حسب وفا.

وأكد الرئيس الفلسطيني "سنبقى مرابطين هنا صامدين إلى يوم الدين، مهما حاولوا أن يغيروا التاريخ لن يستطيعوا، ولن نرتكب الأخطاء الحمقاء التي حدثت في الماضي، باقون هنا حتى تحرير فلسطين وأرضها وستكون القدس الشرقية عاصمتها الأبدية".