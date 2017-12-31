مركبة تجسس لـ"التحالف العربي" تضبطها جماعة "أنصار الله"

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، مساء اليوم الأحد، ضبط مركبة تجسس بحرية لـ"التحالف العربي" في المياه الإقليمية لليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن القوات البحرية والدفاع الساحلي التابعة للجماعة ضبطت مساء اليوم، مركبة تجسسية ذاتية الحركة تابعة لقوات التحالف في المياه الاقليمية اليمنية.

ولم تورد القناة تفاصيل عن هوية المركبة ولا مكان ضبطها. وفي سياق الحرب اليمنية الممتدة أيضا إلى المياه الإقليمية، نفت، قبل حوالي 10 أيام، مؤسسة موانئ البحر الأحمر في اليمن ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية بشأن رصد الجيش الأمريكي زورقا إيرانيا تفجيريا من طراز "Shark 33" في رصيف رأس عيسى البحري قرب ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقالت المؤسسة في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله": إن ذلك يأتي في إطار اتهامات دول التحالف المتكررة كمبرر لحصار اليمن وإغلاق منافذه البحرية بهدف تجويع الشعب اليمني بعد فشلها في تحقيق أي تقدم عسكري.