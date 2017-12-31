الداخلية السورية تدعو المواطنين للابتعاد عن هذا الأمر خلال ليلة رأس السنة

دعت وزارة الداخلية السورية المواطنين إلى الابتعاد عن المظاهر "غير الحضارية" مثل استخدام المفرقعات والألعاب النارية وإطلاق العيارات النارية بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية.

© AFP 2017/ Louai Beshara احتفالات بعيد الميلاد حول العالم 20

وأكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نسخة منه اليوم أن "وحدات قوى الأمن الداخلي ومراكز شرطة الطرق العامة في حالة جهوزية تامة لإنفاذ القوانين وتلقى الشكاوى وتلبية مختلف النداءات وتقديم المساعدة اللازمة عند الطلب حرصا على السلامة العامة".

كما هنأت الوزارة المواطنين بهذه المناسبة آملة أن "تمر في مناخ من البهجة والمسرة بعيدا عما يعكر صفوها".

وتشهد سوريا منذ بداية الحرب فيها تصرفات غير حضارية ذهب ضحيتها العشرات من الضحايا الأبرياء وذلك جراء قيام البعض بإطلاق النيران بشكل عشوائي في الهواء، سواء للتعبير عن البهجة بحدث ما أو حتى خلال جنازات تشييع ضحايا الحرب الدائرة في البلاد منذ حوالي 7 سنوات.