البشير: سنردع عسكريا من يعتدي على سيادة السودان.. وقواتنا تحارب الإرهاب في اليمن

هدد الرئيس السوداني، عمر البشير، بالردع العسكري ضد كل من يفكر أو يحاول الاعتداء على أراضي أو ثروات السودان.

الخرطوم- سبوتنيك. وأكد الرئيس السوداني اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول أن القوات المسلحة السودانية أصبحت جيشا متطورا ومهنيا وجاهزا لصد أي عدوان.

وألقى البشير كلمة له بالقصربالقصر الجمهوري، بمناسبة أعياد استقلال السودان ال62.

وأكد تمسك الدولة بالحوار الوطني ليكون طريق السلام، وجمع شمل ما تبقى من السودانيين خارج دائرة التوافق الوطني.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH بالفيديو...إجراء مصري للمرة الأولى في حلايب المتنازع عليها مع السودان

وشدد البشير على أن" ذلك لم ولن يمنع بذل كل الجهود المطلوبة لبناء وتطوير قدراتها العسكرية ردعا وقتالا وفق منظومة دفاعية متطورة تردع كل متسول من تسول له نفسه النيل من قدرات شعبنا".

وكشف البشير في كلمته قائلا إننا" شرعنا في تنفيذ مشروع وطني شامل لتطوير قدرتنا العسكرية والقتالية، وأصبح لبلادنا بفضل ذلك جيشا مهنيا ومحترفا يتمتع بجاهزية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وحماية أراضيها وما تحتويه من خيرات".

وحيا البشير قواته المسلحة التي تشارك في اليمن ضد جماعة "أنصار الله"، وقال" أخص بالتحية قواتنا الباسلة التي تشارك في إعادة الشرعية في اليمن، وهي مشاركة فرضتها قيمنا الدينية والأخلاقية لمناهضة الإرهاب والعدوان، وإننا ماضون في المشاركة حتى تحقق غاياتها".