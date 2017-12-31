السعودية تعلن تفاصيل أسعار جديدة للطاقة في البلاد

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول، قائمة جديدة بأسعار المنتجات النفطية، تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER صحيفة: السعودية تترقب 10 تغيرات كبرى في 2018

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه تقرر تطبيق الأسعار الموضحة في الجدول أدناه، مع نهاية آخر ساعة في اليوم 31 ديسمبر، أي ابتداء من الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل وبداية يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي:

المنتج السعر (ريال / لتر)

بنزين 91 (37, 1)

بنزين 95 (04, 2)

الديزل " للصناعة والمرافق " (378, 0)

الديزل " النقل" لم يتغير السعر الأساسي السابق (47, 0)

الكيروسين "لم يتغير السعر الأساسي السابق" (64, 0)

وكانت مصادر قد أفادت لوكالة بلومبيرغ الأمريكية بأنه من المنتظر أن ترتفع العائدات النفطية للملكة بنسبة 80% بحلول عام 2023، ما يعني تحقيق طفرة اقتصادية تسجل معها الميزانية السعودية أول فائض منذ نحو عقد من الزمان.

وتأتي تلك الطفرة الاقتصادية كنتيجة لبرنامج اقتصادي يستغرق ست سنوات ويستهدف تحقيق التوازن في الميزانية، ويتضمن كذلك رفع أسعار النفط والإنتاج، ما سيزيد العائدات النفطية إلى 801.4 مليار ريال بدلًا من 440 مليار ريال حققتها في العام الجاري.