السعودية تعلن تفاصيل أسعار جديدة للطاقة في البلاد

المنتج السعر (ريال / لتر)
بنزين 91 (37, 1)
بنزين 95 (04, 2)
الديزل " للصناعة والمرافق " (378, 0)
الديزل " النقل" لم يتغير السعر الأساسي السابق (47, 0)
الكيروسين "لم يتغير السعر الأساسي السابق" (64, 0)
وكانت مصادر قد أفادت لوكالة بلومبيرغ الأمريكية بأنه من المنتظر أن ترتفع العائدات النفطية للملكة بنسبة 80% بحلول عام 2023، ما يعني تحقيق طفرة اقتصادية تسجل معها الميزانية السعودية أول فائض منذ نحو عقد من الزمان.
وتأتي تلك الطفرة الاقتصادية كنتيجة لبرنامج اقتصادي يستغرق ست سنوات ويستهدف تحقيق التوازن في الميزانية، ويتضمن كذلك رفع أسعار النفط والإنتاج، ما سيزيد العائدات النفطية إلى 801.4 مليار ريال بدلًا من 440 مليار ريال حققتها في العام الجاري.
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