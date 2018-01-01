وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع عن عمر 84 عاما

توفي منذ قليل الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع، اليوم الاثنين، في أحد مستشفيات دبي بدولة الإمارات عن عمر 84 عاما بعد صراع مع المرض.

© AP Photo/ Rebecca Blackwell وفاة عشرة أشخاص بحادث مروري في المكسيك

ولد الكاتب البارز في محافظة السويس عام 1934، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1956 ثم انخرط في العمل الصحفي بعدة مؤسسات.

وشغل نافع منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام، ورئيس تحريرها لسنوات طويلة.

كما كان نقيبا للصحفيين لدورات متتالية، وأجرى أحاديث صحفية مع العديد من الرؤساء والملوك ورؤساء الوزارات، وله مقالات كثيرة معنية بقضايا قومية وعالمية في مجال السياسة والاقتصاد.

ولنافع عدة مؤلفات منها (رياح الديمقراطية) و(سنوات الخطر) كما ترجم كتاب (شركاء في التنمية).

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أنه خضع لعدة عمليات جراحية كان آخرها استئصال جزء من البنكرياس بمستشفى في دبي بعد إصابته بأورام سرطانية.

وقال نجله عمر في تصريحات صحفية إن أباه توفي حوالي الساعة الواحدة، اليوم الاثنين، وإن إجراءات إعادة جثمانه لمصر توشك على الانتهاء.