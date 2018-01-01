مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر

وقال مصدر إن الشقيقين يملكان متجرا لقطع غيار السيارات مجاورا لمتجر الخمور الذي يملكه مسيحي أيضا لكنه نجا لوجوده داخل المتجر وقت إطلاق النار.
ورجحت المصادر أن يكون المهاجم إسلاميا متشددا لكن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا عن الهجوم بعد.
وكان مسلح قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه ينتمي إليه قد قتل عشرة مسيحيين ورجل شرطة مسلم في هجوم على كنيسة ومتجر في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة يوم الجمعة. وقال التنظيم إن المهاجم قتل وإن مسلحين آخرين مرافقين له انسحبوا بعد تنفيذ الهجومين. لكن وزارة الداخلية قالت إن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد إصابته.
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