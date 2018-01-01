العراق يحقق زيادة غير مسبوقة في استثمارات الغاز الخام

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي تحقيق زيادة غير مسبوقة في استثمارات الغاز الخام في مشروع شركة غاز البصرة بنسبة 80 بالمئة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق زيادة أخرى في استثمارات الغاز الخام من حقول غاز الجنوب.

القاهرة — سبوتنيك . وقال اللعيبي في بيان، اليوم الاثنين: "حققنا زيادة غير مسبوقة في استثمار الغاز الخام المصاحب للعمليات النفطية في مشروع غاز البصرة بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، في مطلع كانون الثاني / يناير من العام الجديد 2018، مقارنة بنفس الشهر من العام 2017.

وأضاف: "وصلت القدرات الاستثمارية لهذا المشروع إلى معدل 900 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) باليوم"، مشيرا إلى تحقيق زيادة أخرى في استثمار الغاز الخام من حقول شركة غاز الجنوب وشركة نفط ميسان تصل إلى معدل 230 مليون قدم مكعب قياسي باليوم".

واعتبر وزير النفط العراقي أن "هذا الإنجاز الكبير سيعزز من قدرات البلاد في تصدير الغاز السائل، والغازولين الطبيعي، ويعظم من التنمية المستدامة ويزيد من ثقة المستثمرين لمشاريع البتروكيماويات والأسمدة لوجود استقرار في وفرة المادة الخام لهذه الصناعات وهو الغاز المكرر".

وأشاد اللعيبي بدعم رئيس الوزراء حيدر العبادي لجهود العاملين في القطاع النفطي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية والحفاظ عليها وزيادة الإنتاج والعمل على تعظيم الإيرادات المتأتية منها، معاهدا الحكومة الوطنية والشعب العراقي على المضي قدما لتحقيق إنجازات أخرى خلال العام الجديد".

وتعد شركة غاز البصرة، التي تأسست في أيار/ مايو 2013، إحدى أكبر شركات إنتاج الغاز في العراق، وتنتج غاز يكفي لتوليد الكهرباء لأكثر من 17 مليون أسرة عراقية، وتتألف من شركة غاز الجنوب، المساهم الرئيسي، وشركتي شل، وميتسوبيشي، ويعمل بها نحو 5500 موظف عراقي.



