نادي السيارات السوري يقيم دورة تدريبية لمنظمي رالي حائل في السعودية

أقام "نادي السيارات السوري" دورة تدريبية لمنظمي "رالي حائل" الذي سينطلق بعد أيام في المملكة العربية السعودية، وذلك في سياق التعاون بين نادي السيارات السوري والنوادي العربية وبدعم من الاتحاد الدولي للسيارات.

وقدم مدير برامج التدريب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، هاني شعبان، خلال الدورة عدة محاضرات نظرية وعملية ركزت بشكل أساسي على تأهيل وتدريب المنظمين واطلاعهم على كل ما يتعلق بعلوم رياضة السيارات وذلك بهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة يتمكن فيها المتدربون من تنظيم وإقامة الراليات. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا ".

وأشارت "سانا" إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى العديد من الإنجازات التي يحققها النادي محليا وعربيا وقاريا وعالميا حيث سبق له أن منح شهادة مدرب في رياضة السيارات من قبل "نادي السيارات الملكي البريطاني".

كما منح "الاتحاد الدولي للسيارات" المرتبة الذهبية لنادي السيارات السوري وهي أرفع درجة تعطى للأندية العالمية إضافة إلى قيامه بالعديد من الدورات النموذجية لعدد من الأندية العربية والآسيوية والأفريقية وتنظيمه وإدارته للعديد من الراليات وكان آخرها رالي موريتانيا الصحراوي ورالي شيراز الإيراني.

يذكر أن نادي السيارات السوري سينظم خلال هذا العام العديد من الدورات التدريبية لعدد من النوادي العربية والآسيوية والأفريقية.