نادي السيارات السوري يقيم دورة تدريبية لمنظمي رالي حائل في السعودية

وأشارت "سانا" إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى العديد من الإنجازات التي يحققها النادي محليا وعربيا وقاريا وعالميا حيث سبق له أن منح شهادة مدرب في رياضة السيارات من قبل "نادي السيارات الملكي البريطاني".
كما منح "الاتحاد الدولي للسيارات" المرتبة الذهبية لنادي السيارات السوري وهي أرفع درجة تعطى للأندية العالمية إضافة إلى قيامه بالعديد من الدورات النموذجية لعدد من الأندية العربية والآسيوية والأفريقية وتنظيمه وإدارته للعديد من الراليات وكان آخرها رالي موريتانيا الصحراوي ورالي شيراز الإيراني.
يذكر أن نادي السيارات السوري سينظم خلال هذا العام العديد من الدورات التدريبية لعدد من النوادي العربية والآسيوية والأفريقية.
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