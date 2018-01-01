صحيفة: رد فعل محمد بن سلمان بعد تسريب تفاصيل "الاجتماعات المغلقة"

نقلت صحيفة "رأي اليوم" عن مصدر خليجي مطلع، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أظهر غضبًا شديدًا بعد تسريب بعض تفاصيل "اجتماعه المغلق" مع رئيس عربي.

وقال المصدر للصحيفة، إن الأمير محمد اتهم أشخاصا محددين بالوفد الفلسطيني، بتسريب معلومات عن مضمون اللقاء الأول الذي دار بينه والرئيس محمود عباس أبو مازن، وتسليم معلومات استفاد منها "خصوم السعودية" وضخموها.

© AP Photo/ Etienne Oliveau لحظات الضغط والمراوغة... تفاصيل مثيرة من داخل القصر السعودي

وبحسب الصحيفة، وجه الأمير السعودي رسالة نقد قاسية لمن وصفهم بـ"المسؤولين عن تشويش موقف بلاده"، وذكرهم بالاسم، متهما إياهم "بتسريب مضمون اللقاء الأول الذي حصل بالرياض مع وفد فلسطيني عريض الشهر الماضي". (اضغط لمعرفة التفاصيل التي تم تسريبها وأغضبت ولي العهد).

وقال المصدر للصحيفة، إن ولي العهد طلب من عباس عدم اصطحاب نفس أعضاء الوفد الذي رافقه في المرة الأولى، مرة اخرى، فاستجاب عباس للأمر وأحضر معه في الزيارة الثانية شخصيتين فقط هما مدير المخابرات ماجد فرج ومسؤول التنسيق المدني مع إسرائيل، الوزير حسين الشيخ.