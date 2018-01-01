السعودية تدرس مشاركة النساء في الرياضة

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE الإعلان عن أول ثلاث مباريات تحضرها النساء في السعودية

وأعلن الأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي "محمد القرناس"، اليوم الاثنين، 1 يناير/كانون الثاني، أن السعودية تدرس إقامة بطولة رياضية نسائية داخل إحدى الصالات المغطاة بمدينة جدة وفقًا للضوابط الشرعية، بحسب صحيفة " الرياضية " السعودية.

وكشف الأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي "محمد القرناس"، عن وجود فكرة لازالت قيد الدراسة بإقامة بطولة خاصة بالرياضة النسائية خلال دورة التضامن الإسلامي"، مشيراً إلى أن "الفكرة تتضمن إقامة البطولة النسائية داخل صالة مغطاة، وتحت إشراف فني وتحكيمي نسائي كامل وفقًا للضوابط الشرعية الإسلامية".

وأضاف أن "الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي لديه لجنة خاصة بالرياضة النسائية والمرأة، مشيراً إلى أن اللجنة ستجتمع خلال الشهر الجاري لوضع الإطار المناسب للبطولة النسائية المقترحة"، منوهاً "أن هناك فكرة بإقامة دورة رياضية مصغرة في مدينة جدة تشمل التنافس في ست رياضات جماعية وفردية، على أن يتم تنظيم بطولة نسائية خلال فعاليات هذه الدورة الرياضية وفق الضوابط الإسلامية وبإشراف نسائي تام".