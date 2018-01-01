إسرائيل تمدد اعتقال عهد التميمي ووالدتها

مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الاثنين 1 يناير/ كانون الثاني، اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها.

© AP Photo/ Oren Ziv أول تصريح لمحمود عباس عن عهد التميمي

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية إن المحكمة الإسرائيلية مددت اعتقال التميمي، وقدمت لائحة اتهام بحقها تتضمن 12 تهمة.

واتهمت النيابة الإسرائيلية الفتاة بالاعتداء على قوات الجيش الإسرائيلي وإلقاء الحجارة، في حين اتهمت والدتها ناريمان بالاعتداء على قوات الأمن في المقطع المصور، والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتم توجيه تهمة مهاجمة ضابط وجندي في 15 ديسمبر/ كانون الأول، بالإضافة الى خمس مرات سابقة هاجمت خلالها عهد جنود الاحتلال وألقت باتجاههم الحجارة واعترضت عملهم، بالإضافة إلى المشاركة في المواجهات وتحريض الآخرين على المشاركة فيها.

كما تم تقديم لائحة اتهام بحق ناريمان التميمي، والدة عهد، والتي اتهمت بالمشاركة في ضرب الضابط والجندي بالإضافة الى مشاركتها في حادث آخر في 8 ديسمبر الماضي وبالتحريض على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وطلبت النيابة العسكرية من المحكمة تمديد فترة اعتقال عهد التميمي ووالدتها لثمانية أيام إضافية.