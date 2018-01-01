صنعاء... رئيس المجلس السياسي الأعلى يجري تغييرات في حكومة الإنقاذ الوطني

القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2018م بتعيين محمود عبدالقادر الجنيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2018م بتعيين الدكتور حسين عبدالله علي مقبولي وزيراً للمالية.
القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2018م بتعيين عبدالسلام علي محمد جابر وزيراً للإعلام.
القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2018م بتعيين أحمد عبدالله ناجي دارس وزيراً للنفط والمعادن.
القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2018م بتعيين أحمد غالب الرهوي محافظاً لمحافظة ابين.
القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2018م بتعيين فيصل أحمد قائد حيدر محافظاً لمحافظة المحويت.
القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2018م بتعيين طارق مصطفى محمد سلام محافظاً لمحافظة عدن.
القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2018م بتعيين هاشم سعد محمد بن عايود محافظاً لمحافظة سقطرة.
القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2018م بتعيين الدكتور أحمد محمد هادي دغار رئيساً لجامعة صنعاء.
القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 2018م بتعيين الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي رئيساً لجامعة الحديدة.
القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2018م بتعيين حسين حمود درهم العزي نائباً لوزير الخارجية.
القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2018م بتعيين نبيل أحمد عبدالرحمن الغولي وكيلاً سياسياً بوزارة الخارجية.
القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2018م بتعيين عبدالسلام ثابت نعمان وكيل أول محافظة عدن.
القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2018م بتعيين القاضي أحمد عبدالله العزاني رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
القرار الجمهوري رقم (15) لسنة 2018م بتعيين هاشم محمد هاشم الشامي رئيساً لمصلحة الضرائب.
القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2018م بتعيين سليم محمد محمد الحضرمي رئيساً لمصلحة الجمارك.
القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2018م بتعيين رضية محمد راوح عبدالله رئيس اللجنة الوطنية للمرأة.
القرار الجمهوري رقم (18) لسنة 2018م بتعيين إبراهيم احمد الحوثي رئيس قطاع الرقابة في البنك المركزي.
القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2018م بتعيين خالد محمد عبدالله شرف الدين نائباً لرئيس الهيئة العامة للاستثمار.
القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2018م بتعيين حسين عبدالله النميري نائباً لرئيس الهيئة العامة للمساحة والجيولوجيا.
القرار الجمهوري رقم (21) لسنة 2018م بتعيين طارق زيد مطهر مستشاراً لوزارة المالية.
القرار الجمهوري رقم (22) لسنة 2018م بتعيين أحمد محمد حسين الزعكري مستشارا لوزارة الأوقاف والإرشاد.
القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 2018م بتعيين أوس أحمد عبدالله العولقي مستشاراً لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2018م بتعيين عبدالكريم يحي عبدالله الحيفي مستشاراً لوزارة التربية والتعليم.
القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 2018م بتعيين مجدي عبده إسماعيل الحسني وكيلاً بمحافظة الحديدة.
القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 2018م بتعيين الدكتور فوزي حمود محمد الصغير مستشارا لوزارة التعليم العالي.
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