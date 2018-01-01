تسجيل
19:08 01 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    صورة تعبيرية للقوات الخاصة والجيش

    رئيس أركان الجيش الأردني يلتقي قائد القوات المسلحة الفرنسية

    © AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني محمود عبد الحليم فريحات، قائد القوات المسلحة الفرنسية فرانسوا لوكوانتر والوفد المرافق له، اليوم الاثنين.

    الأردن عمان
    © flickr.com/ Gilbert Sopakuwa
    الأردن... رسائل متعددة في احتفالات الأعياد ورأس السنة
    وذكرت نشرة صادرة عن القوات المسلحة الأردنية أن فريحات "استقبل في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الاثنين، قائد القوات المسلحة الفرنسية فرانسوا لوكوانتر، والوفد المرافق له".

    وأضافت النشرة أن الطرفين "بحثا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين"، موضحة أن اللقاء "بحضور قائد سلاح الجو الملكي الأردني، ورئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي والموارد الدفاعية والملحق العسكري الفرنسي في عمّان".

    فيما اعتبر المحلل والخبير العسكري فايز الدويري، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، أن زيارة قائد القوات المسلحة الفرنسية إلى الأردن، ولقاءه نظيره الأردني "بأنها تأتي ضمن  زيارات يقوم بها رؤساء هيئة الأركان من دول مختلفة لأجل تعزيز التعاون".

    واعتبر الدويري أن "بعض النقاط التي تُبحث لا يتم الإفصاح عنها، فيما تأتي الزيارة ضمن إطار التعاون العسكري وهو أمر طبيعي".

      وحول التعاون العسكري الأردني الفرنسي، يقول الدويري إن "التعاون العسكري بين البلدين غير جديد، وبدأ هذا التعاون منذ عقود عندما اشترت الأردن طائرات ميراج، وبالتالي هي تحتاج إلى صيانة وتطوير".

    وأوضح الدويري "لا أقول إن هذه العلاقة ترقى لمستوى العلاقة الأردنية الأميركية، فمعظم الجيش الأردني مسلح بسلاح أميركي، وبريطاني، أما الفرنسي يتركز في مجال سلاح الجو تحديدا طائرات ميراج".

     وتأتي زيارة لوكوانتر للأردن، عقب أيام من استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للملك عبد الله الثاني في باريس، بحثا خلالها العلاقات الثنائية، والأوضاع في الشرق الأوسط، والقرار الأميركي بشأن القدس.

    وتتمركز المقاتلات الفرنسية المشاركة ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في الأردن، وتشن منها طلعات جوية ضد معاقل التنظيم الإرهابي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

    انظر أيضا:

    وسط مزاعم "الانقلاب".. الكاميرات ترصد أمرا غير مسبوق داخل برلمان الأردن (فيديو)
    6 وزارء خارجية عرب يجتمعون في الأردن لبحث عقد قمة عربية استثنائية بشأن القدس
    بالفيديو... مشاجرة جماعية في أحد أسواق الأردن
    الكلمات الدلالية:
    العاهل الأردني, فرنسا, الجيش الفرنسي, الجيش الأردني, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك