رئيس أركان الجيش الأردني يلتقي قائد القوات المسلحة الفرنسية

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني محمود عبد الحليم فريحات، قائد القوات المسلحة الفرنسية فرانسوا لوكوانتر والوفد المرافق له، اليوم الاثنين.

وذكرت نشرة صادرة عن القوات المسلحة الأردنية أن فريحات "استقبل في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الاثنين، قائد القوات المسلحة الفرنسية فرانسوا لوكوانتر، والوفد المرافق له".

وأضافت النشرة أن الطرفين "بحثا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين"، موضحة أن اللقاء "بحضور قائد سلاح الجو الملكي الأردني، ورئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي والموارد الدفاعية والملحق العسكري الفرنسي في عمّان".

فيما اعتبر المحلل والخبير العسكري فايز الدويري، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، أن زيارة قائد القوات المسلحة الفرنسية إلى الأردن، ولقاءه نظيره الأردني "بأنها تأتي ضمن زيارات يقوم بها رؤساء هيئة الأركان من دول مختلفة لأجل تعزيز التعاون".

واعتبر الدويري أن "بعض النقاط التي تُبحث لا يتم الإفصاح عنها، فيما تأتي الزيارة ضمن إطار التعاون العسكري وهو أمر طبيعي".

وحول التعاون العسكري الأردني الفرنسي، يقول الدويري إن "التعاون العسكري بين البلدين غير جديد، وبدأ هذا التعاون منذ عقود عندما اشترت الأردن طائرات ميراج، وبالتالي هي تحتاج إلى صيانة وتطوير".

وأوضح الدويري "لا أقول إن هذه العلاقة ترقى لمستوى العلاقة الأردنية الأميركية، فمعظم الجيش الأردني مسلح بسلاح أميركي، وبريطاني، أما الفرنسي يتركز في مجال سلاح الجو تحديدا طائرات ميراج".

وتأتي زيارة لوكوانتر للأردن، عقب أيام من استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للملك عبد الله الثاني في باريس، بحثا خلالها العلاقات الثنائية، والأوضاع في الشرق الأوسط، والقرار الأميركي بشأن القدس.

وتتمركز المقاتلات الفرنسية المشاركة ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في الأردن، وتشن منها طلعات جوية ضد معاقل التنظيم الإرهابي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.