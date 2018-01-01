البحرين تدعو مواطنيها لعدم السفر نهائيا إلى إيران

دعت البحرين، اليوم الاثنين 1 يناير/ كانون الثاني، جميع مواطنيها لعدم السفر نهائيا وتحت أي ظرف إلى إيران.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، "تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين الكرام لعدم السفر نهائيا وتحت أي ظرف إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرا لما تمر به من اضطرابات واسعة وأوضاع أمنية غير مستقرة وما تشهده مدن إيران من أعمال عنف بالغة الخطورة".

وأضاف البيان "وتطلب المملكة من جميع المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران ضرورة مغادرتها فورا مع توخي أقصى درجات الحذر والحيطة".

وزارة الخارجية تدعو المواطنين لعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية pic.twitter.com/8wRTI7BHlw — وزارة الخارجية (@bahdiplomatic) January 1, 2018

​وكانت احتجاجات حاشدة قد خرجت لشوارع العاصمة طهران على مدى الأيام القليلة الماضية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي للبلاد وارتفاع معدلات البطالة. وأسفرت عن مقتل 12، في حين اعتقل المئات.