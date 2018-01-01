عملية عسكرية لتطهير مناطق في سامراء ممن تبقى من "داعش"

أطلقت القوات العراقية اليوم عملية عسكرية مشتركة لتطهير ثلاث مناطق في قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين والبحث عمن تبقى من خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي فيها.

© AP Photo/ Aaron Favila كاتب تركي: البغدادي قتيلا خلال 6 أشهر و"داعش" للتمركز في ليبيا أو الفلبين

وقالت قيادة عمليات سامراء في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" إن "قطعات قيادة عمليات سامراء المتمثلة بلواء مغاوير القيادة وألوية من الشرطة الاتحادية وبإسناد من سلاح الجو أطلقت عملية لتطهير مناطق الفرحاتية والرفيعات والسيد غريب والبحث عمن تبقى من خلايا داعش الإرهابي في تلك المناطق".

وأضافت القيادة أن "العملية تأتي بعد هجومين إرهابيين طالا مدنيين في المنطقة وخلفا نحو 5 قتلى ونحو 15 مصابا".

يذكر أن القوات الأمنية في قضاء سامراء تنفذ بين الحين والآخر عمليات واسعة النطاق من أجل تعقب المطلوبين وتطهير المناطق التي تصدر منها تهديدات أمنية.