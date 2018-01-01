مقتل وإصابة 4 يمنيين في غارة جديدة لـ"التحالف العربي" غربي اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر طبي في الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الاثنين، إن "طيران التحالف استهدف مساء الاثنين، سيارة في منطقة المساجد، الواقعة بين مديريتي الجراحي وحيس بالحديدة، أسفرت عن قتيلين وجريحين".

وأضاف المصدر أن "حصيلة ضحايا غارتين شنتهما طائرات التحالف، ظهر اليوم، ارتفعت إلى 34 قتيلا.