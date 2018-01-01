الجيش المصري يكشف بالإحصائيات نتائج حملاته في سيناء

كشف الجيش المصري عن ضبط 6063 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة خلال 2017، وإغلاق 63 فتحة نفق على الشريط الحدودي في شمال سيناء.

وذكرت إحصائيات للمتحدث العسكري تامر الرفاعي، نشرها عبر "فيسبوك" اليوم الاثنين، أن قوات حرس الحدود تعاملت مع 239 حادث هجرة غير شرعية خلال عام 2017، فيما جرى "ضبط 6063 فردا من جنسيات مختلفة".

في مجال ضبط الأنفاق على الحدود الشرقية، أوضحت الإحصائيات أن قوات حرس الحدود المصري أسفرت عن اكتشاف وإغلاق "63 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء".

وعن جهود مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر، ذكرت الإحصائيات أن حرس الحدود ضبط 2265 بندقية آلية، وقناصة، وقواذف مضادة للدروع "آر بي جي"، و25 عبوة تفجير تحت سطح الماء.

وأشارت الإحصائية إلى أن قوات حرس الحدود ضبطت 42 ألفا و850 كيلوغراما من الحجارة المخلوطة بالذهب، ونحو 32 قضية تنقيب غير شرعي عن هذا المعدن.

وتضمنت الإحصائيات ما حققته قوات حرس الحدود في مجال مكافحة انتشار البضائع المهربة، والمخدرات، فجرى ضبط نحو 126 مليون كيلوغراما من نبات البانغو المخدر، و9.4 ملايين كيلوغراما من الحشيش، بالإضافة إلى مئات من كيلوغرامات الهيروين، والأفيون، والكوكايين.

ويشن الجيش المصري عمليات عسكرية لإعادة الاستقرار والأمن في شمال ووسط سيناء، التي تشهد هجمات إرهابية، ومواجهات مسلحة مستمرة مع عناصر تنتمي لتنظيمات محظورة.