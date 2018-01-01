مقتل جنديين سعوديين في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية

صنعاء — سبوتنيك . وقالت القناة إن "وحدة القنص في الجماعة قتلت، مساء اليوم الاثنين، جنديين سعوديين بموقعي الدخان وجحفان بجيزان".

ولفتت القناة إلى أن "مسلحي أنصار الله قصفوا بصواريخ الكاتيوشا تعزيزات للجيش السعودي في موقع الطلعة بنجران، واستهدفوا بالمدفعية تجمعات عسكرية سعودية غرب موقع الشبكة في نجران وفي موقع المسنا بعسير".

وأوضحت القناة أن "مسلحي الجماعة قتلوا جنديا في قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في جبل سبحطل، بقطاع عسير"، متابعة أن "هجوما شنه مسلحو أنصار الله على مواقع لقوات هادي في تبة الخشباء، قبالة منفذ الخضراء في نجران، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى".

بينما ذكرت وكالة "سبأ.نت" التابعة للحكومة اليمنية بعدن "مقتل أحد قيادات أنصار الله، اليوم الاثنين، غرب تعز"، ونقلت عن مصدر عسكري في الحيش التابع لهادي أن "القيادي الحوثي المدعو نائف الدعيسي قتل بقذيفة مدفعية الجيش الوطني أثناء زيارته لجبهة مقبنة غرب تعز، فيما أصيب آخرون".

وتنفذ طائرات التحالف بقيادة السعودية غارات جوية على مجازة والربوعة في عسير".

وتقود الرياض منذ 26 آذار/ مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم قوات هادي، يستهدف معاقل "أنصار الله" والقوات الموالية لهم.

وقتل عشرات الجنود السعوديين والإماراتيين منذ بدء عمليات التحالف العسكرية في اليمن.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.