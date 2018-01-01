الهيئة التفاوضية السورية تلتقي وزير الخارجية المصري غدا قبل جولة أوروبية

يلتقي وفد من الهيئة التفاوضية السورية (المعارضة السورية) وزير الخارجية المصري، سامح شكري غدا الثلاثاء في القاهرة.

القاهرة — سبوتنيك. ويلتقي الوفد وزير الخارجية المصري، قبل الانطلاق في جولة على عدد من العواصم الأوروبية.

وأشار بيان للخارجية المصرية أن الوزير "سيلتقي الثلاثاء مع المجلس الرئاسي للهيئة التفاوضية السورية ، برئاسة نصر الحريري".

وقال عضو الهيئة، فراس الخالدي "اللقاء مع الوزير سامح شكري هي جزء من جولة على دول عربية وأوروبية تقوم بها الهيئة".

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy خبير يكشف أسباب التعديلات الوزارية في سوريا ولفت إلى أن وفد من الهيئة التقى مسؤولين أردنيين أمس الأحد في عمّان.

وبحسب الخالدي فإن الجولة ستشمل عدداً من العواصم الأوروبية وواشنطن، بالإضافة إلى لقاء مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدّة "لكن ليس بينها موسكو حتّى الآن".

وحول حضور الهيئة إلى مؤتمر سوتشي للحوار السوري والمرتقب نهاية الشهر الجاري قال الخالدي "حتّى الآن لم نستلم الدعوة لنقرر، لنرى البرنامج ونحدد حينها".