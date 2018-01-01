الرئيس الجزائري يبعث رسالة لنظيره الفلسطيني عقب القرار الإسرائيلي "العنصري"

© AP Photo/ Issam Rimawi عباس يهدد بالتحرك دوليا ردا على قرار إسرائيل بضم مستوطنات الضفة

ووفقا لما جاء في صحيفة "الشروق" الجزائرية، جدد بوتفليقة تأكيده على مساندة وتضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل تمكينه من ممارسة حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.

وكتب الرئيس بوتفليقة، في برقية بعث بها إلى رئيس دولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس "بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لاندلاع ثورة الفاتح من يناير المجيدة، يطيب لي أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأصدق التهاني، سائلا الله العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة وقد حقق الشعب الفلسطيني الأبي آماله في الحرية".

وأضاف "لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نحيي جهودكم المتواصلة وجهود الشعب الفلسطيني الأبي في مواجهة التحديات وتمسكه بالدفاع عن مقدساته وحقوقه الوطنية".

واستطرد الرئيس بوتفليقة "وانطلاقا من مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات والأصعدة فإننا نجدد لكم مساندتنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني وقيادته، ونؤكد لكم أننا سنواصل بذل ما وسعنا بذله في سبيل دعم نضال الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".

وتأتي رسالة بوتفليقة، في أعقاب إدانة محمود عباس لقرار إسرائيلي وصفه بـ"العنصري"، إثر موافقة اللجنة المركزية لحزب الليكود على ضم الأراضي الفلسطينية لتوسيع مستوطنات غير قانونية.

وقال عباس إن إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية، كما هدد الرئيس الفلسطيني باتخاذ قرارات مهمة خلال العام الجديد، بما في ذلك الذهاب للمحاكم الدولية، ردا على القرار.

وكان حزب "الليكود"، الذي ينتمي إليه نتنياهو، قد صوت بأغلبية ساحقة، مساء أمس الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول، لصالح قرار يقضي بضم مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل.