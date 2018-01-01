بداية ساخنة في 2018... الهجوم والصد مستمر بين "أنصار الله" و"قوات هادي"

استعادت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بـ"التحالف العربي" الذي تقوده السعودية، عددا من المواقع والمرتفعات الاستراتيجية بين مديريتي طور الباحة والقبيطة شمال محافظة لحج جنوب اليمن.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH 34 قتيلا في غارات التحالف على الحديدة غربي اليمن

صنعاء — سبوتنيك . ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت" عن قائد جبهة القبيطة العقيد حسن سالم إن "قوات الرئيس هادي سيطرت اليوم الاثنين 1 يناير/ كانون الثاني، عقب معارك عنيفة مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" على مفرق وادي شعب وسوق الخميس ووادي صبيح وجبل موجب باتجاه القبيطة".

وأضاف العقيد سالم أن "الحوثيين انسحبوا باتجاه مناطق الركب وجبل القطهات في مديرية القبيطة، بعد تكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد".

وكانت قوات الرئيس هادي تمكنت الأحد، من السيطرة على جبل القرن الإستراتيجي في منطقة الجوازعة بمديرية القبيطة عقب ساعات من سيطرة مسلحي "أنصار الله" عليه.

في الأثناء، نفى مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء سيطرة قوات الرئيس هادي على سوق الخميس في مديرية القبيطة، مؤكدا أن مسلحي "أنصار الله" كسروا زحفا لقوات الرئيس هادي باتجاه تبة الدار الأبيض في منطقة سوق الخميس، وألحقوا بالمهاجمين خسائر.

في سياق آخر، أحبطت قوات الرئيس هادي محاولة تسلل لمسلحي "أنصار الله" باتجاه مواقع عسكرية في مديرية الصلو بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ووفقا لـ"26 سبتمبرنت" فإن "أنصار الله" المتمركزين في منطقة الحود حاولوا التسلل الى مواقع لقوات الرئيس هادي في قرية الصيار، إلا أن قوات الجيش اليمني تصدت لهم، وكبدت المهاجمين قتلى بينهم القيادي الميداني نائف الدعيسي، فيما أصيب آخرون.